Federer staat voor elfde keer in finale in Halle

Door: redactie

24/06/17 - 15u24

© epa.

Roger Federer (ATP 5) heeft zich voor de elfde keer in zijn carrière geplaatst voor de finale van het ATP-toernooi in het Duitse Halle (gras/1.836.660 euro).

De Zwitser, het eerste reekshoofd, zette zaterdag in de halve eindstrijd de Rus Karen Khachanov (ATP 38) aan de kant met 6-4 en 7-6 (7/5). Na 1 uur en 25 minuten benutte hij zijn eerste matchbal.



Morgen staat Federer in de 140e finale uit zijn carrière tegenover de Duitser Alexander Zverev (ATP 12) of de Fransman Richard Gasquet (ATP 30).



Roger Federer, 35, heeft 91 titels op zijn erelijst. Dit jaar was hij de beste op de Australian Open, in Indian Wells en Miami. In Halle is Federer met acht titels recordhouder. Zijn eerste zege in het Gerry Weber Open dateert van 2003, de laatste van 2015.



Vorig jaar klopte Florian Mayer in de finale in een Duits onderonsje Alexander Zverev. Die laatste versloeg Federer toen in de halve finale. Vrijdag schakelde Federer op zijn beurt titelhouder Mayer uit.