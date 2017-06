Kvitova treft Barty in finale WTA Birmingham

XC

24/06/17 - 14u04 Bron: Belga

© getty.

Na Petra Kvitova (WTA 16) heeft ook Ashleigh Barty (WTA 77) zich vandaag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Engelse Birmingham (gras/885.040 dollar).

In haar halve finale zette de Australische met 3-6, 6-4 en 6-3 het Spaanse derde reekshoofd Garbine Muguruza (WTA 14) opzij. Morgen speelt Barty om de titel tegen Petra Kvitova (WTA 16). Die zag in een Tsjechisch onderonsje Lucie Safarova (WTA 41) opgeven bij een 6-1, 1-0 achterstand.



Kvitova won de enige eerdere onderlinge ontmoeting tegen Barty, in 2012 op Roland Garros, met 6-1 en 6-2.



Ashleigh Barty, 21, won begin maart in Maleisië haar eerste en tot dusver enige WTA-titel in het enkel. In het dubbelspel was ze al vier keer aan het feest.



Petra Kvitova, 27, heeft negentien (enkel)titels op haar erelijst waarbij twee keer Wimbledon (2011 & 2014) en de Masters (2011) als hoogtepunten. Zeven keer eindigde ze als runner-up. De Tsjechische timmert aan de weg terug na een afwezigheid van vijf maanden. Ze werd eind december ernstig verwond aan de hand nadat een inbreker haar met een mes aanviel. Op Roland Garros maakte Kvitova haar comeback. Ze sneuvelde er in de tweede ronde tegen Bethanie Mattek-Sands.