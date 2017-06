Steve Darcis opent in Antalya tegen Denis Istomin

XC

24/06/17 - 10u14 Bron: Belga

© belga.

Steve Darcis (ATP 58) botst in de eerste ronde van het ATP-tennistoernooi van Antalya (gras/439.005 dollar) op de Oezbeek Denis Istomin (ATP 69). Dat is het resultaat van de loting voor het Turkse grastoernooi.

De Belgische nummer twee stond nog maar één keer eerder tegenover Istomin, in 2012 klopte hij de Oezbeek in het Amerikaanse Winston-Salem met tweemaal 6-2. Neemt Darcis zijn eerste horde, wacht in ronde twee Fernando Verdasco (ATP 34). De Spanjaard is als derde reekshoofd vrij in de openingsronde.



Naast Darcis kan er nog een tweede landgenoot op de hoofdtabel komen, Yannick Mertens (ATP 267) moet dan wel de kwalificaties zien te overleven. Zevende reekshoofd Mertens moet vandaag in de eerste van twee kwalificatieronden de baan op tegen de Turkse thuisspeler Altug Celikbilek (ATP 418).