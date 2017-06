Roger Federer werkt zich in Halle voorbij titelverdediger Florian Mayer en mag naar halve finales

DM

23/06/17 - 19u02

Roger Federer heeft zich geplaatst voor de halve finales van het grastoernooi in het Duitse Halle. In de kwartfinales kegelde hij de Duitse titelverdediger Florian Mayer (ATP 134) uit het toernooi in twee sets: 6-3 en 6-4.