Britse Davis Cup-speler test positief op cocaïne: "Ik heb een fout gemaakt die ik onder ogen moet komen"

Manu Henry

23/06/17 - 18u39 Bron: bbc.com

Daniel Evans testte positief op het gebruik van cocaïne © epa.

Ophef binnen de tenniswereld. Daniel Evans, momenteel nummer vijftig op de ATP-ranking, verkondigde vandaag dat hij positief heeft getest op het gebruik van cocaïne. "Ik heb een fout gemaakt die ik onder ogen moet komen", reageert de Brit.

© getty.

"Dit is een heel zware dag voor mij. Ik wil jullie zelf vertellen dat ik in april positief heb getest op het gebruik van cocaïne. Dat hebben ze mij een paar dagen geleden medegedeeld", klinkt het bij de 27-jarige Evans. "Het is belangrijk dat jullie weten dat dit gebeurde terwijl ik niet deelnam aan een tornooi. Het heeft dus niets te maken met tennis. Ik heb een fout gemaakt en moet die nu onder ogen komen", vervolgt de Brit.



Als Britse nummer drie maakte Evans ook steevast deel uit van het Davis Cup-team van zijn land, al viel hij in 2015 wel naast de selectie voor de finale tegen België. Tussen 2011 en 2014 werd hij getraind door de betreurde Julien Hoferlin.



Forfait

"Ik laat nu veel mensen in de steek - mijn familie, mijn coach, mijn team, mijn sponsors, het Britse tennis en mijn fans. Vanuit de grond van mijn hart bied ik jullie dan ook mijn verontschuldigingen aan. Ik hoop dat jullie begrijpen dat ik niet op vragen wil antwoorden en ik dank jullie voor de steun gedurende mijn carrière tot op heden", aldus Evans. Intussen heeft hij reeds forfait gegeven voor de toernooien van Queen's, Nottingham en Eastbourne.