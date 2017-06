David Goffin maakt comeback in Umag

YP

23/06/17 - 13u19 Bron: Belga

© afp.

David Goffin (ATP 13) zal in actie komen op het ATP-tennistoernooi in het Kroatische Umag, dat plaatsvindt van 17 tot 23 juli. Dat hebben de organisatoren vandaag bekendgemaakt.

De Luikenaar is sinds begin juni out met een enkelblessure, opgelopen in de derde ronde van Roland Garros. Daardoor miste hij onder andere Wimbledon. "Goffin wil eerst honderd procent fit zijn voor hij weer in competitie komt", zo klonk het medio juni in een persmededeling.



Op het Kroatische gravel zullen binnen drie weken ook onder anderen de Fransen Gaël Monfils (ATP 16) en Gilles Simon (ATP 35), de Kroaat Borna Coric (ATP 43) en de Italiaan Fabio Fognini (ATP 27) aantreden. "Bedankt om me een wildcard te geven voor de hoofdtabel van dit mooie toernooi. Ik kijk ernaar uit", verklaart Goffin in een videoboodschap.