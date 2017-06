Flipkens bijt tanden stuk op Vinci en plaatst zich niet voor kwartfinales in Mallorca

DM

22/06/17 - 17u49 Bron: Belga

© epa.

video Kirsten Flipkens heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales op het WTA-toernooi van Mallorca. Tegen de Italiaanse Roberta Vinci (WTA 33), het zesde reekshoofd, moest de Molse na twee uur en 18 minuten in drie sets (6-4, 5-7 en 6-2) het hoofd buigen.

Flipkens, die voorafgaand kwalificaties moest spelen, had in de eerste ronde in drie sets de maat genomen van de Luxemburgse Mandy Minella (WTA 80). In de onderlinge duels komt de 34-jarige Vinci door haar zege op gelijke hoogte met Flipkens. Beide speelsters wonnen twee partijen tegen elkaar.



Elise Mertens (WTA 57), de tweede Belgische op de hoofdtabel, verloor maandag van het Letse tweede reekshoofd Anastasija Sevastova (WTA 19) in drie sets. In het dubbelspel sneuvelde ze dinsdag in de kwartfinales.



Yanina Wickmayer (WTA 92) raakte niet door de kwalificaties.