Mertens sneuvelt in kwartfinales dubbelspel in Mallorca

XC

22/06/17 - 17u25 Bron: Belga

© epa.

Elise Mertens heeft zich, aan de zijde van de Nederlandse Demi Schuurs, niet kunnen plaatsen voor de halve finales van het dubbelspel op het WTA-toernooi van Mallorca (gras/250.000 dollar). Mertens en Schuurs gingen na één uur en 28 minuten in een supertiebreak (2-6, 6-3 en 10/7) onderuit tegen de Taiwanees-Zwitserse tandem Yung Jan Chan/Martina Hingis.

Mertens en Schuurs namen in de eerste ronde in twee sets de maat van de Roemeense Raluca-Ioana Olaru en de Tsjechische Renata Voracova.



In het enkelspel ging de Limburgse (WTA 57) er al in de eerste ronde uit tegen het Letse tweede reekshoofd Anastasija Sevastova (WTA 19).