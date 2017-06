Met de Rolls-Royce naar de tennisbaan: Clijsters en Malisse eregasten op poepchique toernooi

Filip Dewulf

Kim Clijsters en Xavier Malisse genieten met volle teugen op het 'Boodles Tennis at the Mere'. Dat is een demonstratietoernooi in de buurt van Manchester dat zichzelf omschrijft als 'een elegant tuinfeest dat perfecte gastvrijheid combineert met entertainend tennis'. Het duo genoot gisteren van een ritje met een Rolls-Royce, ze maakten een schilderij met geverfde tennisballen voor het goede doel en speelden een wedstrijdje in avondkledij met Marion Bartoli en Mikail Pernfors. Malisse is vaste klant op het chique evenement en troonde dit jaar Clijsters mee. Vandaag staat er een 'afternoon tea' op het programma, terwijl een enkelspel en dubbelexhibitie gespeeld worden. U kan zich daar trouwens nog voor inschrijven. Voor een tafel met tien personen moet u wel 2.500 euro ophoesten. Morgen eindigt het evenement met de laatste wedstrijdjes en een slotcocktail met de spelers.