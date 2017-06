Victoria Azarenka redt drie matchballen en wint eerste wedstrijd als mama

XC

Victoria Azarenka heeft haar eerste competitiematch als moeder met een overwinning afgesloten. De voormalige nummer één van de wereld knokte zich op het gras van Mallorca voorbij de Japanse Risa Ozaki (WTA 74).

De partij was gisteravond stilgelegd door de invallende duisternis. Azarenka stond toen 4-5 achter in de derde set. De Wit-Russische redde vandaag drie matchballen en trok na een gevecht van 2 uur en 44 minuten alsnog het laken naar zich toe met 6-3, 4-6 en 7-6 (9/7).



De 27-jarige Azarenka, tweevoudig laureate van de Australian Open (2012 en 2013), viert in Mallorca haar terugkeer in competitie nadat ze in december mama werd van een zoontje, Leo. Ze had geen match meer gespeeld sinds Roland Garros 2016 en kreeg voor dit toernooi een wildcard.



In de tweede ronde wacht de Kroatische Ana Konjuh (WTA 28).