Novak Djokovic aanvaardt wildcard voor Eastbourne

Novak Djokovic neemt volgende week deel aan het toernooi van Eastbourne. De Serviër zal daarmee voor het eerst sinds 2010 een grastoernooi spelen tussen Roland Garros en Wimbledon. Djokovic, die zich niet voor het toernooi had ingeschreven, heeft alsnog een wildcard aanvaard, zo laat de organisatie van het Aegon International woensdag weten.

"Het wordt mijn eerste bezoek aan Eastbourne, ik heb er goede verhalen over gehoord", zegt Djokovic, die de nummer één op de plaatsingslijst zal zijn. "Ik wil daar mijn spel op gras verder finetunen met het oog op Wimbledon."



Djokovic won het grandslamtoernooi in Londen driemaal, in 2011, 2014 en 2015. Vorig jaar sneuvelde hij als topreekshoofd in de derde ronde (1/16e finales) tegen de Amerikaan Sam Querrey.



De 30-jarige Serviër werd op Roland Garros in de kwartfinales uitgeschakeld door de Oostenrijker Dominic Thiem. Daardoor viel 'Nole' voor het eerst sinds 2011 uit de top twee van de ATP-ranking.



Wimbledon begint op 3 juli.