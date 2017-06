Nottingham-laureate Donna Vekic meteen uitgeschakeld in Birmingham

XC

Donna Vekic (WTA-58) heeft meteen haar koffers moeten pakken op de Aegon Classic in Birmingham (gras/819.940 dollar). De 20-jarige Kroatische, die afgelopen weekend nog het grastoernooi van Nottingham won, moest in de eerste ronde haar meerdere erkennen in de Amerikaanse Alison Riske (WTA-45).