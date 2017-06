Sensatie op Queen's: titelverdediger Murray meteen met billen bloot tegen 'lucky loser'

YP

20/06/17 - 19u26 Bron: Belga

© reuters.

De Schotse nummer een van de wereld Andy Murray is vandaag in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Queen's (1.836.660 euro) verrassend uitgeschakeld door de Australiër Jordan Thompson (ATP-90). Thompson werd als lucky loser opgevist uit de kwalificaties en versloeg de vijfvoudige winnaar van het Londense grastoernooi (2009, 2011, 2013, 2015, 2016) in twee sets: 7-6 (7/4) en 6-2.

Met Murray (ATP-1), Stan Wawrinka (ATP-3) en Milos Raonic (ATP-6) werden de drie topreekshoofden op Queen's al meteen uitgeschakeld in de eerste ronde. In de eerste set behielden zowel Murray als Thompson de eigen opslag, waardoor de set in een tiebreak beslist moest worden. Daarin toonde de 23-jarige Australiër zich iets koelbloediger. Het werd 7/4. Murray kon zijn spelniveau niet opkrikken in de tweede set en liet Thompson tot twee keer toe door zijn opslag gaan. Thompson leverde zijn opslag geen enkele keer in en mocht na 1 uur en 43 minuten het zegegebaar maken.



Ook voor de Canadees Milos Raonic, het derde reekshoofd in Londen, bleek de eerste ronde in Queen's meteen het eindstation. Het 26-jarige opslagkanon liet zich verrassen door Thanasi Kokkinakis (ATP-698). De 21-jarige Australiër won na twee spannende tiebreaks (7-6 (7/5) en 7-6 (10/8).



De Zwitserse nummer drie van de wereld Stan Wawrinka, het tweede reekshoofd, moest dan weer het onderspit delven voor de Spaanse veteraan Feliciano Lopez (ATP-32) met 7-6 (7/4) en 7-5. Daardoor is Marin Cilic (ATP-7) als vierde reekshoofd nu de hoogst geplaatste speler op de tabel. De Kroaat staat dinsdagavond in zijn wedstrijd van de eerste ronde tegen de Amerikaan John Isner (ATP-21).