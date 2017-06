Verrassing op Queen's: Lopez schakelt Wawrinka uit in eerste ronde

XC

De Zwitserse nummer drie van de wereld Stan Wawrinka werd vandaag meteen uitgeschakeld op het grastoernooi van Queen's (1.836.660 euro). In Londen toonde de Spanjaard Feliciano Lopez (ATP-32) zich in de eerste ronde sterker in twee sets: 7-6 (7/4) en 7-5.