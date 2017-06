Tennisster kan door zenuwaandoening ogen soms niet sluiten, carrière mogelijk voorbij

© photo news.

De tenniscarrière van Tamira Paszek is mogelijk voorbij. De 26-jarige Oostenrijkse lijdt aan trigeminusneuralgie, een zenuwaandoening die voor korte en hevige pijnscheuten zorgt in het aangezicht. Het niet kunnen sluiten van één of beide ogen is één van de symptomen van de aandoening.



Op haar Facebookpagina deelde Paszek vandaag het nieuws van haar ziekte mee. "Ik kamp met trigeminusneuralgie. Wanneer ik opnieuw op het circuit zal verschijnen, is op dit moment onzeker", zegt Paszek. "Waarschijnlijk zal het een hele tijd duren voor ik volledig genezen en pijnvrij zal zijn. Wellicht maak ik pas in 2018 mijn comeback. Ik blijf positief en probeer er het beste van te maken. Ik ga nu proberen te genieten van het leven, naar plaatsen reizen waar ik nog nooit ben geweest, nieuwe talen leren en veel tijd vrijmaken voor mijn familie en vrienden. Ik bedank iedereen voor de steun. Ik kan niet wachten om terug te zijn."



Tamira Paszek won in haar carrière drie WTA-toernooien. In 2011 en 2012 bereikte ze telkens de kwartfinale op Wimbledon. In 2013 liet ze met een 26ste plaats haar hoogste positie op de WTA-ranking noteren. Op dit moment is ze nummer 395 in de wereld.