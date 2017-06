Flipkens knokt zich naar tweede ronde op Mallorca en neemt het daarin op tegen Vinci

Eline Van Der Meulen

Kirsten Flipkens (WTA 88) heeft zich vandaag geplaatst voor de tweede ronde op het WTA-toernooi van Mallorca (gras/250.0000 dollar). De Molse rekende na één uur en 34 minuten in drie sets (3-6, 6-3 en 6-2) af met de Luxemburgse Mandy Minella (WTA 80).

Flipkens kwalificeerde zich gisteren voor de hoofdtabel door in de tweede kwalificatieronde de Russin Veronika Kudermetova (WTA 194) te verslaan.



Flipkens en Minella, allebei 31, speelden al drie keer eerder tegen elkaar en telkens trok 'Flipper' aan het langste eind. Hun laatste ontmoeting dateerde pas van eind mei op Roland Garros. Flipkens haalde het toen in de eerste ronde met 6-3, 6-3. Op gras speelden de twee nog niet tegen elkaar.



In de onderlinge duels leidt de 31-jarige Flipkens met 2-1 tegen de 34-jarige Vinci, het zesde reekshoofd in Mallorca.



Elise Mertens (WTA 57) is de tweede Belgische op de hoofdtabel. Zij verloor gisteren van het Letse tweede reekshoofd Anastasija Sevastova (WTA 19) in drie sets. In het dubbelspel plaatste de Limburgse zich, aan de zijde van de Nederlandse Demi Schuurs, vandaag wel voor de kwartfinales.



Yanina Wickmayer (WTA 92) raakte in Mallorca niet door de kwalificaties.