Azarenka hoopt volgend jaar op 'battle of the mums' met Serena Williams

Eline Van Der Meulen

20/06/17 - 13u29 Bron: Belga

© reuters.

De Wit-Russische Victoria Azarenka staat na een jaar afwezigheid voor haar rentree op de WTA Tour. Als moeder van een zoon, Leo, keert de voormalig nummer één van de wereld vandaag in Mallorca terug op de baan. Azarenka hoopt volgend jaar op een 'battle of the mums' met Serena Williams, de Amerikaanse toptennisster die nu in verwachting is.