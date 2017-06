Mestach stoot door in Izmir na meer dan drie uur tennis

Eline Van Der Meulen

20/06/17 - 13u24 Bron: Belga

© Photo News.

An-Sophie Mestach (WTA 264) heeft zich vandaag op het ITF-toernooi in het Turkse Izmir (hardcourt/60.000 dollar) kunnen plaatsen voor de tweede ronde. Mestach vloerde na drie uur en 12 minuten in drie sets (7-6 (7/3), 4-6 en 7-5) de Poolse Magdalena Brech (WTA 249).

De 23-jarige Mestach en de 19-jarige Frech kwamen elkaar al twee keer eerder tegen. In 2015 in het Poolse Katowice won Mestach in twee korte sets. Vorig jaar, in het Britse Surbiton, trok Frech aan het langste eind na een driesetter.



Mestach neemt het in de tweede ronde op tegen de Slovaakse Viktoria Kuzmova (WTA 159), het vierde reekshoofd in Izmir. Zij klopte thuisspeelster Betina Tokac (geen ranking) in twee korte sets (6-2 en 6-1).