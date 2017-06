Flipkens plaatst zich voor hoofdtabel in Mallorca, Wickmayer strandt in kwalificaties, Mertens uitgeschakeld in enkelspel

XC

19/06/17 - 15u48 Bron: Belga

© belga.

Kirsten Flipkens (WTA 88) heeft zich geplaatst voor de hoofdtabel van het WTA-toernooi in het Spaanse Mallorca (gras/250.000 dollar). Dat lukte Yanina Wickmayer (WTA 92) niet.

In de tweede en laatste kwalificatieronde was de 31-jarige Flipkens, het derde reekshoofd, in drie sets te sterk voor de 20-jarige Russische Veronika Kudermetova (WTA 194). Het werd 4-6, 6-0 en 6-4 na exact twee uur spelen.



Voor Yanina Wickmayer (WTA 92) viel het doek in de tweede voorronde. 'Wicky' ging na één uur en zes minuten in twee sets (6-2 en 6-2) onderuit tegen de Tunesische Ons Jabeur (WTA 106).



Elise Mertens (WTA 57) heeft zich vandaag ook niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in Mallorca (250.000 dollar). Ze verloor op het Spaanse gras van de Letse Anastasija Sevastova (WTA 19), het tweede reekshoofd. Het werd 7-6 (7/2), 5-7 en 6-1 na twee uur en twee minuten tennis.



Het was het eerste onderlinge duel tussen de 21-jarige Mertens en de 27-jarige Sevastova.



In het dubbeltoernooi vormt de Limburgse een duo met de Nederlandse Demi Schuurs. Wickmayer is gekoppeld aan de Russin Anastasia Pavlyuchenkova.