Gilles Müller vloert Ivo Karlovic in finale Rosmalen

18/06/17

De Luxemburger Gilles Müller (ATP 28) heeft het grastoernooi van Rosmalen op zijn naam geschreven. Müller versloeg in een spannende finale de Kroaat Ivo Karlovic na één uur en 35 minuten in twee sets (7-6 (7/5) en 7-6 (7/4)). Beide spelers gaven geen enkele keer hun opslagspelletje prijs in de finale.

De 34-jarige Müller stond vorig jaar ook in de eindstrijd van het Nederlandse toernooi. Toen moest hij nog zijn meerdere erkennen in de Fransman Nicolas Mahut, die het toernooi toen voor de derde keer won. In de halve finale won hij toen overigens ook van Karlovic. In hun onderlinge ontmoetingen leidt Müller dankzij die twee zeges met 2-1.



Voor de Luxemburger was het zijn tweede zege op het ATP-circuit. In januari van dit jaar was hij de beste in Sydney. De 38-jarige Karlovic won dit jaar nog geen toernooi, maar in het verleden wel al acht ATP-titels.