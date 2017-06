Kontaveit verovert in Rosmalen eerste WTA-titel

XC

De Estse Anett Kontaveit (WTA 49) heeft het WTA-toernooi van Rosmalen (gras/589.185 euro) op haar naam geschreven. In de finale rekende de Estse na één uur en veertien minuten in twee sets (6-2 en 6-3) af met de Russische Natalia Vikhlyantseva (WTA 74). Het is voor Kontaveit haar eerste WTA-titel.