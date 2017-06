Johanna Konta stoomt door naar finale WTA Nottingham

Bewerkt door: Glenn Van Snick

Johanna Konta (WTA-8) heeft zich vandaag gekwalificeerd voor de finale van het WTA-grastoernooi in het Engelse Nottingham (250.000 dollar). Het Britse topreekshoofd legde de Slovaakse Magdalena Rybarikova (WTA-117) in 1 uur en 40 minuten in twee sets (6-2 en 7-5) over de knie.