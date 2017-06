Donna Vekic en Johanna Konta strijden om WTA-titel in Nottingham

Bewerkt door: Glenn Van Snick

17/06/17 - 21u10 Bron: Belga

Donna Vekic © photo news.

De Kroatische Donna Vekic (WTA-70) heeft zich vandaag gekwalificeerd voor de finale van het WTA-grastoernooi in het Engelse Nottingham (250.000 dollar). Vekic nam in drie sets de maat van het Russische vijfde reekshoofd Lucie Safarova (WTA-44).

Na 2 uur en 48 minuten werden de 7-6 (7/5), 3-6 en 7-6 (7/4) setstanden opgetekend. Vekic staat zo voor het eerst sinds 2015 opnieuw in een WTA-finale. Daarin wacht het Britse topreekshoofd Johanna Konta (WTA-8), die op weg naar de finale nog geen enkele set liet liggen. De 26-jarige thuisspeelster legde in haar halve finale de Slovaakse Magdalena Rybarikova (WTA-117) in twee sets (6-2 en 7-5) over de knie.



Morgen staan Konta en Vekic allebei voor de vijfde keer in een WTA-finale. De Britse heeft al drie titels op haar palmares. Dit seizoen was ze de sterkste in Miami en Sydney. De amper twintigjarige Vekic won één WTA-toernooi.