Karlovic klopt Cilic in Kroatisch onderonsje voor plaats in finale Rosmalen

Bewerkt door: Glenn Van Snick

17/06/17 - 20u25 Bron: Belga

Ivo Karlovic - archieffoto © epa.

Ivo Karlovic (ATP-24) heeft zich vandaag als tweede geplaatst voor de finale van het ATP-grastoernooi in het Nederlandse Rosmalen (589.185 euro). Het Kroatische derde reekshoofd versloeg in zijn halve eindstrijd zijn landgenoot en topreekshoofd Marin Cilic (ATP-7) in drie felbevochten sets. Na 2 uur en 43 minuten stond de 6-7 (4/7), 7-5, 7-6 (7/2) op het scorebord.