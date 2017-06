Gilles Muller is eerste finalist in ATP Rosmalen

Bewerkt door: Glenn Van Snick

17/06/17 - 18u19 Bron: Belga

© ANP.

De Luxemburger Gilles Müller (ATP-28) heeft zich vandaag geplaatst voor de finale van het ATP-grastoernooi in het Nederlandse Rosmalen (589.185 euro). Het vierde reekshoofd versloeg na 1 uur en 25 minuten de Duitser Alexander Zverev (ATP-10) in twee sets: 7-6 (7/5) en 6-2.

De 34-jarige Müller boekte dit seizoen in Sydney zijn allereerste toernooizege op het ATP-circuit. Hij staat morgen voor de zevende keer in de finale van een ATP-toernooi. Daarin neemt hij het op tegen het Kroatische topreekshoofd Marin Cilic (ATP-7) of diens landgenoot Ivo Karlovic (ATP-24).



In het dubbeltoernooi werd Müller in de eerste ronde uitgeschakeld aan de zijde van onze landgenoot Steve Darcis.