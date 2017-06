Spaans opslagkanon Feliciano Lopez plaatst zich als eerste voor finale in Stuttgart

DM

Feliciano Lopez (ATP-33) heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het ATP-toernooi in het Duitse Stuttgart (630.785 euro). In de halve finales was het Spaanse opslagkanon in drie sets sterker dan de Duitser Mischa Zverev (ATP-31). Na 2 uur en 5 minuten stonden de 6-7 (2/7), 7-6 (7/4), 7-5 setstanden op het scorebord.