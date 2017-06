Lucas Pouille voegt zich bij Feliciano Lopez in finale Stuttgart

DM

17/06/17 - 16u56

Lucas Pouille plaatste zich voor de finale in Stuttgart © afp.

Na Feliciano Lopez (ATP-33) heeft ook Lucas Pouille zich geplaatst voor de finale van het ATP-toernooi in het Duitse Stuttgart (630.785 euro). De als vierde geplaatste Fransman versloeg vandaag in zijn halve finale zijn landgenoot Benoît Paire (ATP-49) in twee sets. De 23-jarige Pouille had maar 1 uur en 11 minuten nodig om zijn vijf jaar oudere landgenoot naar huis te sturen. De setstanden waren 7-6 (7/5) en 7-5.