Estse Kontaveit is tweede finaliste in Rosmalen

17/06/17 - 15u27 Bron: Belga

De Estse Anett Kontaveit (WTA 49) heeft zich vandaag als tweede geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi van Rosmalen. Kontaveit rekende na twee uur en twee minuten in drie sets (6-3, 6-7 (0/7) en 6-2) af met de Oekraïense Lesia Tsurenko (WTA 37), het zevende reekshoofd.

Voor de 22-jarige Kontaveit is het de tweede WTA-finale. Eerder dit jaar moest ze in het Zwitserse Biel in de eindstrijd de duimen leggen voor de Tsjechische Marketa Vondrousova.



In de tweede ronde van het toernooi in Rosmalen, woensdag, klopte Kontaveit onze landgenote Kirsten Flipkens (WTA 75) nog in drie sets (3-6, 6-1 en 6-2). Flipkens schreef vandaag, aan de zijde van de Slovaakse Dominika Cibulkova, de dubbeltitel in Rosmalen op haar naam.



Eerder op de dag bereikte de Russische Natalia Vikhlyantseva (WTA 74) als eerste de finale in Rosmalen. De 20-jarige Russin klopte de Kroatische Ana Konjuh (WTA 33), het vijfde reekshoofd, in twee sets (6-3 en 7-5).