Gille en Vliegen veroveren dubbeltitel in Challenger Lyon

Bewerkt door: Glenn Van Snick

17/06/17 - 14u35 Bron: Belga

© Twitter.

Sander Gille en Joran Vliegen hebben vandaag de dubbeltitel op het Challengertoernooi van Lyon (gravel/64.000 euro) op hun naam kunnen schrijven. In de finale gingen de Duitsers Gero Kretschmer en Alexander Satschko na twee uur en acht minuten in een supertiebreak (6-7 (2/7), 7-6 (7/2) en 14/12) voor de bijl.

Gille en Vliegen, het vierde reekshoofd op het dubbeltoernooi van Lyon, rekenden in de halve eindstrijd af met de Chileen Christian Garin en de Spanjaard Jaume Munar (6-4, 3-6, 10/4).



Het duo startte in het Open Sopra-Steria de Lyon alleen in het dubbeltoernooi. Het is voor Gille en Vliegen, die een vast dubbelpaar vormen, hun 21e titel tesamen. Voor Gille is het de 27e titel, voor Vliegen de 24e. Op Challengerniveau is het, na Trnava in 2016, nog maar hun tweede titel.