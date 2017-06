Russin Vikhlyantseva plaatst zich als eerste voor finale in Rosmalen

Door: redactie

17/06/17 - 13u23

© photo news.

De Russische Natalia Vikhlyantseva (WTA 74) heeft als eerste speelster de finale bereikt van het WTA-toernooi in Rosmalen (gras/549.185 euro). De 20-jarige Vikhlyantseva versloeg in de halve finales na één uur en 19 minuten in twee sets (6-3 en 7-5) de als vijfde geplaatste Kroatische Ana Konjuh (WTA 33).