Del Potro blijft sukkelen met de lies en past ook voor Queen's

16/06/17 - 16u30 Bron: Belga

© getty.

Juan Martin del Potro (ATP 30) moet, na zijn afzeggen voor het ATP-toernooi van Rosmalen, ook afhaken voor het ATP-toernooi van Queen's in Londen (gras/1.836.660 euro), dat doorgaat van 19 tot 25 juni. Dat kondigde de Argentijn vandaag aan op zijn Twitteraccount. Del Potro blijft last ondervinden van een liesblessurse.

pic.twitter.com/4PkrZDhL6N — Juan M. del Potro (@delpotrojuan)

"Op advies van mijn dokter, zal ik niet spelen op Queen's dit jaar", liet Del Potro op Twitter noteren. De 28-jarige Argentijn blesseerde zich op Roland Garros. Del Potro, die in 2009 de US Open op zijn naam schreef, kreunt al enkele jaren onder blessurelast. Vooral zijn pols was de voorbije jaren de boosdoener.



Voor het toernooi van Queen's is het afhaken van Del Potro een tweede opdoffer. Eerder kondigde Roland Garros-winnaar Rafael Nadal al aan meer rust te willen voor Wimbledon (3-16 juli).