Gille en Vliegen halen finale in dubbelspel Challenger Lyon

16/06/17 - 13u39 Bron: Belga

Sander Gille en Joran Vliegen hebben zich vandaag geplaatst voor de finale van het dubbelspel op het Challengertoernooi in het Franse Lyon (gravel/64.000 euro).

Het duo, het vierde reekshoofd, versloeg in de halve eindstrijd de Chileen Christian Garin en de Spanjaard Jaume Munar. Het werd 6-4, 3-6 en 10/4 na een wedstrijd die 1 uur en 8 minuten duurde.



Tegen wie de Belgen het in de finale opnemen, is nog afwachten.



Limburgers Gille (26) en Vliegen (23) startten in het Open Sopra-Steria de Lyon alleen in het dubbeltoernooi.