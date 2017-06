Kirsten Flipkens stoot in Rosmalen door naar finale dubbelspel

SW

16/06/17 - 12u55 Bron: Belga

© getty.

Kirsten Flipkens heeft zich vandaag geplaatst voor de finale van het dubbelspel op het WTA-toernooi in het Nederlandse Rosmalen (gras/589.185 euro).

Aan de zijde van de Slowaakse Dominika Cibulkova won Flipkens na 1 uur en 22 minuten met 7-6 (7/5) en 6-2 van de Zwitserse Xenia Knoll en de Amerikaanse Coco Vandeweghe. Die vormden het derde reekshoofd en hadden in de eerste ronde Elise Mertens en de Nederlandse Eva Wacanno gewipt.



Flipkens en Cibulkova spelen om de titel tegen de Nederlandse Demi Schuurs en Kiki Bertens. Dat duo, het tweede reekshoofd, ging met 7-6 (10/8) en 6-4 voorbij de Oekraïense tweelingzussen Lyudmyla en Nadiia Kichenok.



In het enkelspel werd Flipkens, nummer 75 op de ranking, woensdag uitgeschakeld in de tweede ronde van het Ricoh Open. Ze ging met 3-6, 6-1 en 6-2 onderuit tegen de Estse Anett Kontaveit (WTA 49).



Kirsten Flipkens telt een WTA-titel in het dubbel op haar erelijst. In september 2016 pakte ze samen met de Zweedse Johanna Larsson de eindzege in het Zuid-Koreaanse Seoel (hardcourt). Met diezelfde Larsson verloor ze eind mei de finale van het toernooi in het Duitse Nürnberg (gravel).