Losgeslagen gokker viseert tennisster: "Ik hoop dat iedereen in je familie sterft aan een hersentumor!"

YP

16/06/17 - 09u49 Bron: Belga

De Nederlandse tennisster Richèl Hogenkamp heeft na haar nederlaag gisteren in de tweede ronde van het grastoernooi in Rosmalen een ernstige bedreiging ontvangen. De nummer 100 van de wereld deelde het angstaanjagende bericht gisteravond laat op Twitter. "Bedankt voor de liefde! Zieke geesten", zette ze erbij.

Vermoedelijk was het zeer kwetsende privébericht afkomstig van een gokker die 1.500 dollar zou hebben verloren door de nederlaag van Hogenkamp tegen de Kroatische Ana Konjuh (4-6, 6-3, 6-4). "Ik hoop dat iedereen in je familie sterft aan hersenkanker. Ik hoop dat iemand je met twee kogels vermoordt. Als ik je ooit vind, zal ik beide benen van je breken", was onder meer de boodschap die Hogenkamp, 25, werd toegestuurd.



"Het is heel slecht, maar ik ben er inmiddels aan gewend", zei Hogenkamp vandaag aan Omroep Gelderland. "Het is zeker niet de eerste keer dat het gebeurt, maar wel één van de extremere gevallen. Daarom heb ik het gedeeld op Twitter." © anp.