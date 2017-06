Losgeslagen gokker viseert tennisster: "Ik hoop dat iedereen in je familie sterft aan een hersentumor!"

YP

De Nederlandse tennisster Richel Hogenkamp heeft na haar verlies in de tweede ronde van de Ricoh Open ernstige bedreigingen via een privébericht. De anonieme afzender zegt 1.500 euro te hebben verloren door Hogenkamp.

De afzender van het bericht gaat schuil onder de naam 'fotsisbatma'. Hij of zij wenst iedereen in de familie van Hogenkamp een hersentumor toe en hij hoopt dat iemand Hogenkamp om het leven brengt met twee kogels.



Op Twitter deelde de 25-jarige Hogenkamp het bericht. Daar kreeg ze veel steun van fans.



Hogenkamp is niet de eerste tennisster die met de dood wordt bedreigd in het tenniscircuit. De Nederlandse Demi Schuurs en de wereldtopper Angelique Kerber overkwamen hetzelfde, ook bij hen was de bedreiging afkomstig uit het gokcircuit.