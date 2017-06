Reekshoofd Simona Halep geeft forfait voor Birmingham door enkelblessure

Bewerkt door: MH

15/06/17 - 18u54 Bron: Belga

Simona Halep verloor afgelopen weekend nog de finale op Roland Garros © photo news.

Ook 's werelds nummer twee Simona Halep heeft vandaag forfait gegeven voor het WTA-grastoernooi in het Engelse Birmingham (819.940 dollar), dat komende zaterdag van start gaat. De 25-jarige Roemeense, vorige week nog verliezend finaliste op Roland-Garros, sukkelt met een enkelblessure.

Het Aegon Open van Birmingham kadert in de voorbereiding op Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het seizoen dat op 3 juli begint. Halep is nog steeds op zoek naar haar eerste grandslamoverwinning. In 2014 bereikte ze op het heilige gras van Londen de halve finales, vorig jaar eindigde haar avontuur in de kwartfinales. Het is nog niet duidelijk of de enkelblessure de Roemeense zal dwingen ook een kruis te maken over Wimbledon. Vorige week verloor Halep verrassend de finale op Roland-Garros van de Letse revelatie Jelena Ostapenko (WTA-12).



Het regent opgaves

Het WTA-toernooi van Birmingham wordt geteisterd door opgaves. Eerder al moesten tweevoudig toernooiwinnares Maria Sharapova (WTA-175), titelverdediger Madison Keys (WTA-14), 's werelds nummer drie Karolina Pliskova, Agnieszka Radwanska (WTA-10) en Elena Vesnina (WTA-16) forfait geven. De Duitse Angelique Kerber (WTA-1), toernooilaureate in 2015, is het topreekshoofd. De Tsjechische Petra Kvitova (WTA-17), de Spaanse Garbine Muguruza (WTA-15) en de Oekraïense Elina Svitolina (WTA-5) zijn de andere blikvangers.