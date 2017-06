Yanina Wickmayer verliest van dubbelpartner Johanna Konta op toernooi van Nottingham

Eline Van Der Meulen

15/06/17 - Bron: Belga

© photo news.

Yanina Wickmayer (WTA 81) is er vandaag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de kwartfinales van het WTA-grastoernooi van het Engelse Nottingham (250.00 dollar).

De 27-jarige Wickmayer ging in de tweede ronde in twee sets onderuit tegen de één jaar jongere Britse Johanna Konta (WTA 8). Het topreekshoofd haalde het na 1 uur en 15 minuten met 6-4 en 6-1.



Wickmayer nam het vandaag op tegen haar dubbelpartner in Nottingham. Samen met Konta plaatste ze zich gisteren voor de tweede ronde (kwartfinales) door met 2-6, 7-6 (7/5) en 10/5 te winnen van de Tsjechiche Renata Voracova en de Taiwanese Chia-Jung Chuang. In de volgende ronde wacht een duel met Hao-Ching Chan uit Taiwan en de Australische Casey Dellacqua, de derde reekshoofden.