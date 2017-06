Lang moet Milos Raonic niet wachten op nieuwe trainer

DM

Mark Knowles, voormalig nummer een in het dubbelspel, is de nieuwe trainer van de Canadees Milos Raonic. Dat deelde de nummer zes van de wereld vandaag mee. Vorige week brak Raonic met de Nederlander Richard Krajicek. Na de Spanjaard Carlos Moya en Krajicek is Knowles de derde trainer in de profloopbaan van de 26-jarige Raonic.