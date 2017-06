Flipkens legt in tweede ronde Rosmalen de duimen voor Kontaveit

Dries Mombert

14/06/17

Kirsten Flipkens is er niet in geslaagd om de kwartfinales te bereiken van het WTA-toernooi in Rosmalen. Het nummer 75 van de wereld moest haar meerdere erkennen in de tien jaar jongere Anett Kontaveit. De Estse was na anderhalfuur en drie sets te sterk met 3-6, 6-1 en 6-2.