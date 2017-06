Elise Mertens sneuvelt in eerste ronde dubbelspel Rosmalen

Eline Van Der Meulen

14/06/17 - 17u20 Bron: Belga

Elise Mertens en de Nederlandse Eva Wacanno zijn er op het WTA-toernooi in het Nederlandse Rosmalen (gras/589.185 euro) niet in geslaagd zich te plaatsen voor de tweede ronde (kwartfinales) van het dubbelspel.

Mertens en Wacanno verloren in twee sets van de Zwitserse Xenia Knoll en de Amerikaanse Coco Vandeweghe, de derde reekshoofden: 6-3 en 7-5 na 1 uur en 9 minuten.



Kirsten Flipkens en de Slowaakse Dominika Cibulkova bereikten gisteren wel de tweede ronde van het dubbelspel. Ze waren in de eerste ronde in twee sets met 6-3 en 6-0 te sterk voor de Nederlanders Kelly Versteeg en Erika Vogelsang. In de volgende ronde neemt het Belgisch-Slowaakse duo het op tegen de Hongaars-Tsjechische tandem Timea Babos/Andrea Hlavackova, de topreekshoofden.



In het enkelspel verloor Elise Mertens (WTA 51) maandag in de eerste ronde met 6-4 en 6-1 van het Oekraïense zevende reekshoofd Lesia Tsurenko (WTA 37). Later op de dag neemt Kirsten Flipkens (WTA 75) het in haar tweederondepartij op tegen de Estse Anett Kontaveit (WTA 49).