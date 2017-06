Karolina Pliskova past voor toernooi van Birmingham

YP

's Werelds nummer drie Karolina Pliskova geeft forfait voor het WTA-grastoernooi van het Engelse Birmingham (819.940 dollar), dat op 17 juni van start gaat. De Tsjechische, op Roland Garros nog goed voor een plaats in de halve finales, sukkelt met haar elleboog.

Het Aegon Open van Birmingham kadert in de voorbereiding op Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het seizoen dat op 3 juli op gang gefloten wordt. "Mijn elleboog bezorgt me al enkele weken last", laat Pliskova in de Tsjechische pers optekenen. "Ik heb nu wat rust nodig, ik wil me uiteraard zo goed mogelijk voorbereiden op Wimbledon".



De 25-jarige Tsjechische raakte op het heilige Londense gras nog nooit verder dan de tweede ronde. Normaal gezien komt ze een week voor Wimbledon wel aan de start op het WTA-toernooi van Eastbourne (25 juni-1 juli).