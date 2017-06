Rafael Nadal laat verstek gaan voor Queen's: "Triest dat ik deze beslissing moet nemen"

Bewerkt door: MH

Rafael Nadal zal niet deelnemen aan het grastoernooi van Queen's (19-25 juni). De 31-jarige Spanjaard, die zondag voor de tiende keer de eindzege pakte op Roland Garros, wil zijn lichaam rust gunnen met het oog op Wimbledon. Dat heeft het nummer twee op de ATP-ranking vandaag bekendgemaakt op zijn Facebookpagina.

"Ik ben triest dat ik deze beslissing moet nemen, want ik hou van Queen's", zo klinkt het. "Ik won het toernooi in 2008. En telkens ik de finale van Wimbledon bereikte, gebeurde dat na deelname aan Queen's. Ik hoopte enkele dagen vrij te nemen en dan klaar te zijn. Maar op mijn 31e en na een lang gravelseizoen met al die emoties op Roland Garros heb ik na overleg met mijn team en dokters besloten dat mijn lichaam nood heeft aan rust om klaar te zijn voor Wimbledon."



De tweevoudige Wimbledon-winnaar (2008 en 2010) is er voor het tweede jaar op rij niet bij op Queen's. Vorig jaar miste Nadal de Aegon Championships door een polsblessure.