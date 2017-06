Roger Federer put inspiratie uit recordzege Nadal

Eline Van Der Meulen

12/06/17 - 14u10 Bron: Belga

© afp.

Na een pauze van twee maanden hervat Roger Federer (ATP 5) deze week in Stuttgart (gras/630.785 euro) de competitie. De tiende zege van Rafael Nadal op Roland Garros heeft hem in tussentijd van inspiratie voorzien. Dat zei hij vandaag op een persconferentie in Stuttgart.

"Het is prachtig om te zien dat je zo'n groot doel kan bereiken. Hij heeft nu echt bewezen dat het mogelijk is", aldus Federer, die vanaf 3 juli op zoek gaat naar zijn achtste Wimbledontrofee, over Rafael Nadal. "Ik was onder de indruk van zijn spel, hij speelde fantastisch."



Federer, die dit seizoen behalve de Australian Open ook al Miami en Indian Wells won, is naar eigen zeggen klaar voor een sterk grasseizoen. "Ik ben fit en heb geen enkele training moeten overslaan. Voor mij begint het seizoen nu pas echt." De Zwitser is in de eerste ronde vrij in Stuttgart. In de tweede ronde neemt hij het op tegen de winnaar van het duel tussen de Fransman Pierre-Hugues Herbert (ATP 75) en de Duitser Tommy Haas (ATP 302).