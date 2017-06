Maria Sharapova moet kruis maken over grasseizoen

Bewerkt door: MH

10/06/17 - 23u58 Bron: Belga

© afp.

Maria Sharapova kan omwille van een dijbeenblessure niet in actie komen op het WTA-tennistoernooi van Birmingham of in de kwalificaties voor Wimbledon. "Ik moet passen voor alle grastoernooien die op mijn agenda stonden", meldde ze vandaag op Facebook. De Russische schone verwacht haar comeback te maken op het WTA-toernooi van het Amerikaanse Stanford (31 juli-6 augustus).