Rafael Nadal laat geen spaander heel van Basilashvili en gunt Georgiër amper één spelletje

2/06/17 - 15u00 Bron: Belga

© afp.

Rafael Nadal (ATP 4) heeft zich vandaag in Parijs met groots machtsvertoon verzekerd van een plaatsje in de vierde ronde van Roland Garros.

De als vierde geplaatste Spanjaard, een van de topfavorieten voor de eindzege op het Parijse gravel, haalde het in de derde ronde met de vingers in de neus van Nikoloz Basilashvili (ATP 63). 'Rafa' imponeerde en gunde de arme Georgiër welgeteld één spelletje, na 1u30 stonden de sprekende 6-0, 6-1 en 6-0 cijfers op het scorebord.



Rafael Nadal, die morgen/zaterdag zijn 31e verjaardag viert, mikt op een tiende eindzege op Roland Garros. Hij won het toernooi tussen 2005 en 2014 elk jaar, behalve in 2009 toen hij in de vierde ronde van de Zweed Robin Söderling verloor. De voorbije twee jaar ging Nadal er in Parijs uit in de kwartfinales (2015) en derde ronde (2016).



Bij de laatste zestien kruist 'Rafa' de degens met zijn als zeventiende geplaatste landgenoot Roberto Bautista Agut (ATP 18).