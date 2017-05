Jean-Michel Saive weet straks of hij de nieuwe ITTF-voorzitter wordt

Door: redactie

Jean-Michel Saive kan vandaag de nieuwe voorzitter van de Internationale Tafeltennisfederatie (ITFF) worden. Dan vindt namelijk de voorzittersverkiezing plaats in het Duitse Düsseldorf. Saive heeft voor het voorzitterschap enkel de concurrentie van de Duitser Thomas Weiker, de huidige voorzitter.

Eerst zag het ernaar uit dat het tussen drie kandidaten zou gaan, maar de Qatarees Khalil Al-Mohannadi trok zich begin mei terug. Daardoor bleven enkel Jean-Michel Saive en Thomas Weikert over. De 55-jarige Weikert kwam in september 2014 aan het hoofd van de ITTF, na het ontslag van de Canadees Adham Sharara, die al sinds 1999 aan het roer stond van de federatie.



De 47-jarige Saive zette eind 2015 een punt achter zijn internationale tafeltenniscarrière, nadat hij een achtste deelname aan de Olympische Spelen niet meer mogelijk achtte. Tijdens zijn spelerscarrière werd hij de nummer een op de wereldranglijst en kroonde hij zich tot Europees kampioen in 1994. Saive staat ook aan het hoofd van de Atletencommissie van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) en het Europees Olympisch Comité (EOC).



32 jaar actief

Saive stelde in januari van dit jaar zijn kandidatuur voor het ITTF-voorzitterschap met de ambitie om "van tafeltennis een van de topsporten ter wereld te maken en het ITTF om te vormen tot één van de beste federaties op deze planeet". Als belangrijkste troef haalt hij zijn rijke ervaring als speler aan. Saive was 32 jaar actief in het circuit en heeft zowel successen als teleurstellingen meegemaakt, waardoor hij zijn sport door en door kent. Het grote minpunt bij Saive, dat door Al-Mohannadi al nadrukkelijk werd aangehaald, is dat hij nog nooit eerder een mandaat uitgeoefend heeft bij het ITTF.



"Ik ben overtuigd van mijn kansen", liet Saive twee dagen voor de verkiezing noteren. "Ik heb alvast de steun van Afrika, Oceanië en Latijns-Amerika."