Titelhouder Djokovic neemt eerste horde zonder setverlies, ook Rafael Nadal zet eerste stap richting tiende eindzege op Roland Garros

SW

29/05/17 - 15u53 Bron: Belga

© ap.

Novak Djokovic (ATP 2) heeft zich vandaag geplaatst voor de tweede ronde van Roland Garros. De Servische titelverdediger versloeg op Court Philippe Chatrier de Spanjaard Marcel Granollers (ATP 77).

De 30-jarige Djokovic, met André Agassi voor het eerst als coach in zijn box, haalde het met 6-3, 6-4 en 6-2.



In zijn volgende partij speelt "Nole", het tweede reekshoofd, tegen zijn landgenoot Janko Tipsarevic (ATP 58) of de Portugees Joao Sousa (ATP 59).



Novak Djokovic staat voor de dertiende keer op de hoofdtabel van Roland Garros. De voorbije vijf edities haalde hij vier keer de finale op het Franse gravel. In 2012 en 2014 was Rafael Nadal te sterk, in 2015 Stan Wawrinka.



In 2016 won Djokovic dan toch eindelijk het enige grandslamtoernooi dat nog niet op zijn erelijst stond. In de finale ging de Serviër toen in vier sets voorbij Andy Murray. (Lees hieronder verder)