David Goffin begint als 's werelds nummer 12 aan Roland Garros

29/05/17 - 09u38 Bron: Belga

David Goffin moet een plaatsje inleveren op de nieuwe wereldranking in het mannentennis. Belgiës beste speler snijdt het grandslamtoernooi van Roland Garros aan als het nummer 12 van de wereld.

Goffin komt vandaag in de eerste ronde in Parijs de gravelbaan op tegen de Fransman Paul-Henri Mathieu (ATP 120).



Steve Darcis, de tweede Belg in de top honderd, behoudt de 38e plaats. Ook 'Shark' komt vandaag in actie. Hem wacht een loodzware opdracht tegen de Canadees Milos Raonic (ATP 6).



Ruben Bemelmans zakt een positie en is 125e. Twee treden lager staat Arthur De Greef, die op Roland Garros debuteert op de hoofdtabel van een grandslam. De kleinzoon van Guy Thys speelt net als Goffin en Darcis vandaag zijn partij van de eerste ronde. Daarin wacht met de Fransman Richard Gasquet (ATP 25) een lastige opponent.



Helemaal bovenaan de ATP-lijst blijft alles bij het oude. De Schot Andy Murray leidt voor de Serviër Novak Djokovic, titelverdediger in Parijs, en de Zwitser Stan Wawrinka. Dan volgen de Spanjaard Rafael Nadal, die op een tiende titel mikt aan de Porte d'Auteuil, en de Zwitser Roger Federer.



Voor de enige verschuiving in de top twintig zorgt Jo-Wilfried Tsonga. De Fransman won zaterdag het toernooi van Lyon en wipt daardoor over Goffin en de Bulgaar Grigor Dimitrov naar plaats 11.