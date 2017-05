Stosur wint Australisch onderonsje tegen Gavrilova op WTA Straatsburg

XC

27/05/17 - 18u19 Bron: Belga

© getty.

De Australische Samantha Stosur (WTA 24) heeft vandaag de WTA-titel van Straatsburg (gravel/250.000 dollar) op haar erelijst bijgeschreven. Stosur rekende in de finale na twee uur en 46 minuten in drie sets (5-7, 6-4 en 6-3) af met haar landgenote Daria Gavrilova (WTA 25).

In de halve finales hadden beide Australische vrouwen hun partij in twee sets kunnen afwerken. Stosur klopte de Chinese Shuai Peng (WTA 39), terwijl Gavrilova de Franse titelverdedigster Carolina Garcia (WTA 29) versloeg.



Voor Stosur, in 2011 laureate op de US Open, is het de negende WTA-titel uit haar carrière. Het palmares, wat WTA-titels betreft, van Gavrilova blijft blanco.