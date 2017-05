Wawrinka en Zverev spelen finale in Genève

Bewerkt door: Glenn Van Snick

De 32-jarige Zwitser Stan Wawrinka (ATP-3) en de 29-jarige Duitser Mischa Zverev (ATP-33) spelen morgen de finale van het met 482.060 euro gedoteerde ATP-toernooi van Genève. Wawrinka, titelverdediger en eerste reekshoofd op het Zwitserse gravel, nam in zijn halve finale voor eigen publiek met 6-3 en 7-6 (7/4) de maat van de Rus Andrey Kuznetsov (ATP-85). Zverev schakelde het Japanse tweede reekshoofd Kei Nishikori (ATP-9) met 6-4, 3-6 en 6-3 uit.

Wawrinka gaat voor een zestiende titel in zijn 27e ATP-finale, de tweede dit seizoen. In maart werd hij in Indian Wells runner-up. De Zwitser lijkt net op tijd klaar voor Roland-Garros, het derde Grand Slam van het seizoen, dat zondag van start gaat. Wawrinka won Roland-Garros in 2015 en bereikte vorig jaar de halve finales. Dit jaar verliep zijn voorbereiding echter ver van ideaal. In Monte-Carlo en Rome werd hij in de achtste finales uitgeschakeld, in Madrid al in de tweede ronde.



Zverev staat nog maar voor de tweede keer in een finale. In 2010 greep hij in Metz net naast een eerste ATP-titel.



Twee keer eerder stonden Wawrinka en Zverev tegenover elkaar. Wawrinka won in 2008 in de zestiende finales van Wimbledon (7-5, 6-1). Zverev nam vorig jaar weerwraak in de kwartfinales van het hardcourttoernooi in Bazel (6-2, 5-7, 6-1).